Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

“Con errores y aciertos, lo di todo”: figura de U Católica remece el Claro Arena y dice adiós sorpresivamente

Tras brillar como titular con Daniel Garnero, uno que llegó hace años al equipo se despidió con emotivas frases.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Sorpresa total con la salida en la UC.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTSorpresa total con la salida en la UC.

Duro remezón de inicio de año en el Claro Arena. Es que uno de los titulares de gran campaña en U Católica sorprendió a los hinchas al anunciar su reciente salida del club.

Se trata de Tomás Asta-buruaga, el central que las hizo de lateral derecho y brilló en el segundo semestre con Daniel Garnero al mando. El propio jugador confirmó la noticia en sus redes sociales.

“Hoy cierro una etapa importante de mi carrera. Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas”, partió diciendo.

Sin rencores: el adiós en U Católica

Tomás Asta-buruaga no seguirá siendo jugador de U Católica pese a terminar siendo titular indiscutido en la defensa. El jugador cierra un largo paso por el club, tras arribar en 2020 (estuvo a préstamo en otros equipos después).

El “23” cruzado busca equipo /Photosport

El “23” cruzado busca equipo /Photosport

Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos. Les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene”, dijo a los hinchas cruzados, que sorprendidos se enteraron de su partida.

Publicidad

El jugador estuvo seis años en el equipo, con pasos por Everton y Unión La Calera en medio. En su reciente campaña jugó 22 partidos como titular por la franja derecha y anotó un gol (ante Colo Colo).

¡Ya tiene nuevo club! U Católica sella el futuro de uno de sus jugadores para el 2026

ver también

¡Ya tiene nuevo club! U Católica sella el futuro de uno de sus jugadores para el 2026

“Me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional”, cerró el defensa de 29 años, que ahor abusca club ya con cartel de titular en los cruzados.


Lee también
Histórico bicampeón azul está dolido: "¿Por qué sigo siendo de la U?"
U de Chile

Histórico bicampeón azul está dolido: "¿Por qué sigo siendo de la U?"

"Nadie es más importante": ex yunta de Almirón reaparece tras caos albo
Colo Colo

"Nadie es más importante": ex yunta de Almirón reaparece tras caos albo

Con show de drones: El equipo de la Primera B que juramentó su ascenso en 2026
Chile

Con show de drones: El equipo de la Primera B que juramentó su ascenso en 2026

La impactante declaración de Stefanos Tsitsipas
Tenis

La impactante declaración de Stefanos Tsitsipas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo