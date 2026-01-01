Duro remezón de inicio de año en el Claro Arena. Es que uno de los titulares de gran campaña en U Católica sorprendió a los hinchas al anunciar su reciente salida del club.

Se trata de Tomás Asta-buruaga, el central que las hizo de lateral derecho y brilló en el segundo semestre con Daniel Garnero al mando. El propio jugador confirmó la noticia en sus redes sociales.

“Hoy cierro una etapa importante de mi carrera. Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas”, partió diciendo.

Sin rencores: el adiós en U Católica

Tomás Asta-buruaga no seguirá siendo jugador de U Católica pese a terminar siendo titular indiscutido en la defensa. El jugador cierra un largo paso por el club, tras arribar en 2020 (estuvo a préstamo en otros equipos después).

El “23” cruzado busca equipo /Photosport

“Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos. Les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene”, dijo a los hinchas cruzados, que sorprendidos se enteraron de su partida.

Publicidad

Publicidad

El jugador estuvo seis años en el equipo, con pasos por Everton y Unión La Calera en medio. En su reciente campaña jugó 22 partidos como titular por la franja derecha y anotó un gol (ante Colo Colo).

ver también ¡Ya tiene nuevo club! U Católica sella el futuro de uno de sus jugadores para el 2026

“Me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional”, cerró el defensa de 29 años, que ahor abusca club ya con cartel de titular en los cruzados.



