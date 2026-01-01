Universidad Católica cerró el 2026 con su principal objetivo cumplido: Competirá en la próxima edición de Copa Libertadores. Ante esto, la Franja comienza a reforzar lo que será el 2026 y, con ello, selló el futuro de uno de sus jugadores.

Tras las renovaciones de figuras como Fernando Zampedri, Gary Medel y Jhojan Valencia, se suman también la salida de algunos jugadores que dejarán el club a préstamo, siendo uno de ellos Jorge Ortiz, joven jugador que tuvo un año complicado.

El nuevo equipo de Jorge Ortiz

El 2025 el jugador no pudo posicionarse en el esquema de Daniel Garnero, por lo que salió a préstamo a Deportes La Serena, equipo donde tampoco pudo figurar debido a lesiones, donde solamente pudo jugar en 5 encuentros.

El jugador de 21 años tiene contrato vigente con la UC hasta fines de 2027, pero al no tener un espacio en el plantel, según revela el medio Primera B Chile, el jugador saldrá a préstamo, donde nuevamente llegaría a un club del ascenso nacional.

Jorge Ortiz saldría nuevamente a préstamo/Photosport

Ortiz tendría todo avanzado para sumarse a Deportes Copiapó, escuadra que peleó la liguilla por el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno y que es dirigida por Héctor Almandoz, donde sería presentado dentro de los próximos días.

