El mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 se sigue moviendo con todo y en Universidad Católica hay novedades importantes. Luego de asegurar a cuatro nuevos nombres, los Cruzados han entrado de lleno en materia de renovaciones.

En las últimas horas hubo noticias en la precordillera y no por algo bueno. Y es que si bien estaba la idea de seguir juntos, se conoció que Eduard Bello está armando las maletas para partir de San Carlos de Apoquindo.

El delantero y seleccionado venezolano fue una de las piezas claves en el proceso de Daniel Garnero. Sin embargo, su continuidad dependía de un acuerdo con los dueños de su pase, el que finalmente no ocurrió.

Eduard Bello no renueva con Universidad Católica para el 2026

Pese a que ambos buscaron la forma de seguir juntos, los caminos de Eduard Bello y Universidad Católica se separan. El delantero no seguirá en los Cruzados y se despide dejando al equipo clasificado a la Copa Libertadores.

Eduard Bello se va de Universidad Católica tras no llegar a acuerdo para renovar. Foto: Photosport.

El atacante tiene contrato hasta el 2027 y la única fórmula que planteaban en el Barcelona de Guayaquil, dueños de su pase, según explicó Ecuavisa es una venta. La situación no le gustó nada a la UC, donde esperaban conseguir un nuevo préstamo para así no hacer una inversión importante.

Publicidad

Publicidad

Pero ante la radical postura que tomó el elenco ecuatoriano, Universidad Católica no tuvo otra que despedirse del jugador. Así lo han dado a entender por esas tierras, donde dan por hecho que Eduard Bello regresará en 2026.

ver también ¿Lo conoce bien? El delantero paraguayo que Garnero pidió expresamente para Católica

Con esto, quedará esperar para ver cómo es que en los Cruzados solucionarán el dolor de cabeza que le generan a Daniel Garnero. El jugador fue uno de los fijos para el técnico, que ahora deberá pensar en refuerzos para no sentir tanto su partida.

Nombres han aparecido y varios, aunque hay uno que está tomando la delantera. Teodoro Arce, campeón con General Cabello, es la opción que manejan en la precordillera.

Publicidad

Publicidad

Eduard Bello le dice adiós a la Universidad Católica a pesar de los esfuerzos que se hicieron para que se quedara. Los Cruzados pierden a un titular para Daniel Garnero y tratan de solucionar el problema lo antes posible.

¿Cuáles fueron los números de Eduard Bello en Universidad Católica?

Eduard Bello le dice adiós a Universidad Católica luego de haber disputado un total de 31 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos aportó con 7 goles y 3 asistencias en los 1.782 minutos que estuvo dentro de la cancha.