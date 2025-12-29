¿Daños en el Claro Arena?: Universidad Católica se refiere a incendio en San Carlos de Apoquindo

Alarma se generó entre los hinchas de Universidad Católica por el incendio registrado este lunes en Las Condes. El siniestro comenzó a eso de las 15:00 horas y rápidamente se expandió por la gran cantidad de pastizales y el viento registrado.

Incluso las nubes de humo se apreciaron en varios sectores de la capital. Lo que provocó despliegue de inmediato de personal para combatir las llamas. Aunque lamentablemente un importante zona fue afectada por el siniestro.

“Comunicamos el desarrollo de un incendio forestal entre los Parques La Plaza Sur y San Carlos de Apoquindo, ambos ubicados en la comuna de Las Condes, bajo la administración de la Asociación Parque Cordillera”, detallaron desde el cuadro de la franja.

“Junto a la brigada de Conaf, Bomberos y la Municipalidad de Las Condes, nos encontramos trabajando en la extinción del incendio, incluyendo el refuerzo de helicópteros y camiones aljibes en terreno. Asimismo, todos los visitantes de ambos parques ya fueron evacuados, sin riesgo para ellos”, complementaron.

Hasta el momento de está publicación más de una decena de compañías de Bomberos se encuentran trabajando en la zona.

¿Qué pasó con el Claro Arena?

El tema es que ante la magnitud de la emergencia y por la zona afectada, se especuló con que el Estadio Claro Arena podría sufrir daños. Teoría que rápidamente se propagó por redes sociales. A tal punto que algunos inescrupulosos crearon imágenes con Inteligencia Artificial con daños en el recinto deportivo.

Dicha situación generó alarma por la propagación hacia zonas pobladas y al nuevo recinto deportivo de la UC. Sin embargo, según indicó T13, las llamas no han estado cerca de las casas ni del Estadio Claro Arena. Por lo que todo tipo de “capturas” son falsas.

A su vez, autoridades recalcaron que seguirán monitoreando la zona y ya que el incendio se sigue combatiendo. A tal punto que habrán brigadas nocturnas para apagarlo de forma definitiva.