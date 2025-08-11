Ya es oficial. Universidad Católica comunicó en sus canales oficiales que recibieron la “recepción final de obra” por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, que permite la apertura definitiva del Claro Arena para sus actividades deportivas y musicales.

Lo anterior se pudo dar una semana después de que la misma entidad rechazara su funcionamiento en base a algunas correcciones que le hicieron saber a Cruzados, lo que derivó en una discusión pública entre el club y el municipio.

Pues luego del visto bueno definitivo, fue la propia alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien aclaró en un video las acciones que realizó Católica y que provocaron tras menos de siete días que finalmente el Claro Arena abra sus puertas.

Las Condes aclara visto bueno al Claro Arena

“La Dirección de Obras Municipales emitió hoy el informe sobre las observaciones del estadio, y confirma que todos los aspectos pendientes tras las últimas visitas fueron resueltos de manera satisfactoria“, expresó la edil San Martín.

En esa línea, la alcaldesa de Las Condes agrega que “esto es fruto de meses de trabajo conjunto entre el municipio y Cruzados, que abre paso a la autorización del Claro Arena, un hito que los hinchas esperaban con entusiasmo y que hoy se hace realidad”.

“El recinto llega a la comuna como un estadio de clase mundial, que incorpora altos estándares de seguridad para garantizar la mejor experiencia a quienes asistan, así como la tranquilidad de los vecinos del sector (San Carlos de Apoquindo)”, finalizó la autoridad comunal.

¿Cuál será el primer juego del nuestro estadio?

Según lo confirmó el propio club y su presidente Juan Tagle, la inauguración para duelos oficiales del Claro Arena será el próximo sábado 23 de agosto, en horario por confirmar, cuando por la fecha 21 en Liga de Primera, Universidad Católica reciba a Unión Española.