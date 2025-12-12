Universidad Católica cerró su temporada 2025 de la mejor forma. Tras dos años donde navegó en la irregularidad, con su regreso al Claro Arena y el arribo de Daniel Garnero como técnico, llegaron al segundo puesto en Liga de Primera y regresan a la Copa Libertadores después de tres años.

El renacer de los Cruzados en esta campaña no sólo provoca su vuelta en gloria y majestad al escenario internacional o a la pelea por los títulos. Además, provocará un cambio radical en la planificación de su pretemporada, a diferencia del verano pasado.

A comienzos de este 2025, la Católica formó parte de la Serie Río de La Plata y disputó dos amistosos en Uruguay, donde venció a Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán. Pues bien, con el nuevo formato que tendrá la Supercopa, el club tomó una drástica decisión.

El cambio radical en Católica para la pretemporada 2026

El gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, confirmó que el plantel regresará a los trabajos el próximo lunes 5 de enero en San Carlos de Apoquindo, y adelantó que debido a la programación de la Supercopa, no podrán jugar en Uruguay, pese a que se había confirmado su presencia.

“Este 2025 fuimos a Uruguay a jugar un par de partidos, porque no teníamos la Supercopa. El 2026 sí tendremos este lindo desafío, por lo tanto, si las fechas se superponen, nuestra obligación es priorizar la Supercopa“, aclaró el ejecutivo de Católica.

En esa línea, Pareja agrega que “nuestro primer partido oficial será por la Supercopa, la cual se jugará entre el 21 y el 25 de enero. Ojalá partir la temporada levantando un nuevo título para nuestro club”.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

A falta de la confirmación oficial por parte de la ANFP, el primer certamen de la temporada 2026 se disputará entre el miércoles 21 y sábado 24 de enero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Los partidos serán:

Coquimbo Unido (Campeón Liga de Primera) vs. Deportes Limache (Subcampeón Copa Chile)

(Campeón Liga de Primera) vs. (Subcampeón Copa Chile) Huachipato (Campeón Copa Chile) vs. Universidad Católica (2° Liga de Primera)

