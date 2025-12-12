La Supercopa 2026 será la competencia que de inicio a la próxima temporada del fútbol chileno, teniendo un inédito formato con más equipos y más partidos para los hinchas. Por primera vez, no solo jugarán los monarcas de la Liga de Primera y la Copa Chile, sino también los subcampeones.

Por el lado de la Liga de Primera verán acción en esta nueva edición del torneo Coquimbo Unido y Universidad Católica, el flamante campeón y subcampeón. En tanto, por la Copa Chile los representantes serán el monarca Huachipato y Deportes Limache, el otro finalista.

Las llaves se ordenarán cruzando los campeones y subcampeones de ambos torneos. Así las cosas, Coquimbo se verá las caras ante Deportes Limache, mientras que Universidad Católica enfrentará a Huachipato.

La Supercopa 2026 tiene sede definida

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, la ANFP definió la sede para que estos cuatro elencos diriman al primer campeón de la temporada. Pese al interés de que se juegue en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, finalmente la Supercopa 2026 se jugará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Esta será la tercera vez que el Estadio Sausalito de Viña del Mar recibe la Supercopa. | Foto: Photosport.

Las dos llaves de semifinales se jugarán en el recinto viñamarino, al igual que la gran final. Se espera que los primeros cruces se den entre el martes 20 y el miércoles 21 de enero, mientras que la gran final debería jugarse el sábado 24 de enero.

Cabe recordar el único de estos cuatro participantes que sabe lo que es ganar la Supercopa es Universidad Católica. Es más, los cruzados tiene la chance de ser el máximo ganador del certamen con cuatro títulos, superando por uno a Colo Colo en el palmarés.