Comenzó con todo el mercado de pases en el fútbol chileno. Tras terminarse oficialmente la temporada, los equipos se mueven rápidamente para reforzarse, donde Colo Colo ya tuvo novedades al menos en salidas.

Con el adiós de jugadores liderados por Mauricio Isla, ahora el equipo prepara el plan para reforzar la zona defensiva. Misma situación se da en U Católica, donde eligen con pinzas los nombres para jugar Copa Libertadores 2026.

Fue así que el periodista Coke Hevia salió al pasó y tiró la bombita sobre la gran carta que podría retornar al fútbol chileno. Con irregular paso por Unión Española, el jugador volvió a México y vuelve a sonar en la Liga de Primera.

U Católica y Colo Colo van por ex jugador de la Roja

Coke Hevia, periodista de Radio Pauta, avisó en el programa Pauta de Juego que tanto U Católica como Colo Colo van por el fichaje de Nicolás Díaz. El defensa milita en el fútbol mexicano, tras breve paso por Unión Española.

Nicolás Díaz en Unión Española /Photosport

“A la Católica le interesa un jugador que también quiere Colo Colo. En Colo Colo cae parado, en Católica la pelea: Nicolás Díaz. Económicamente es fácil que salga de México, donde llegó y jugó en el segundo semestre”.

El jugador dejó el elenco hispano a mitad de torneo 2025, recalando en el Puebla. Pero tras la mala campaña de Sebastián Vegas, en Macul ven con buenos ojos una revancha con un ex seleccionado chileno en México.

Por su parte, la UC tiene mejor caja para fichajes de peso, considerando los ingresos por Copa Libertadores. A los acercamientos por Matías Palavecino, el caso de Nicolás Díaz también seduce para la versión 2026 de Daniel Garnero.