Colo Colo ya empieza a pensar en la temporada 2026. La continuidad de Fernando Ortiz y la salida de cuatro jugadores fueron las primeras decisiones para el próximo año, donde el calendario ya está definido.

Mientras el armado del plantel tomará varias semanas más, y es posible que nuevos jugadores dejen el Monumental, lo cierto es que el equipo ya tiene fecha confirmada para volver a los entrenamientos.

ESPN informó que la pretemporada de Colo Colo comenzará el 3 de enero de 2026. La primera tarea para los jugadores será someterse a exámenes médicos en la Clínica Meds tras las vacaciones.

Después, el plantel tendrá 10 días de entrenamiento en las canchas del Complejo del Sifup antes de cambiar de escenario. Todo indica que los albos viajarán a Uruguay para disputar nuevamente la Serie Río de La Plata.

El calendario de pretemporada de Colo Colo

A falta de confirmación, Colo Colo, U. Católica y Deportes Concepción participarán del torneo amistoso en Montevideo, donde cada uno enfrentará dos partidos contra rivales internacionales.

Todas esas semanas serán fundamentales para los jugadores que quieren ganarse un puesto de titular con Fernando Ortiz, además de todos los futbolistas que vuelven de sus préstamos y serán evaluados por el DT.

En cuanto a la competencia oficial, se espera que la Liga de Primera inicie el último fin de semana de enero. Antes, estará la disputa de la Supercopa.

