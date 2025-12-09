La temporada 2025 de Primera División llegó a su fin y los clubes ya trabajan en la planificación de la próxima, la cual estará cargada de desafíos gracias al inicio de un tercer certamen local, la Copa de la Liga.

En este contexto que se conoció que tres clubes nacionales saldrán del país durante la pretemporada para animar un reconocido torneo de verano en el exterior. Estos son Colo Colo, la Universidad Católica y Deportes Concepción, este último recién ascendido a la división de honor tras derrotar a Cobreloa en la final de la liguilla de la B.

El destino: Uruguay

El periodista de DSports de DirecTV, Marco Antonio Escobar, informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) una importante noticia sobre la pretemporada de estos tres clubes. Adelantó que Colo Colo, Universidad Católica y Deportes Concepción viajarán a Uruguay en el mes de enero para disputar un certamen en Montevideo.

“ El recién ascendido Deportes Concepción junto a #LosCruzados y Colo Colo disputarán un torneo de Verano en Montevideo. Enero de 2026,” informó el comunicador.

Esta no será la primera vez que Colo Colo y la UC viajan al país oriental para participar en la pretemporada. De hecho, este 2025 ya lo hicieron, disputando cada uno dos encuentros con clubes del exterior en el torneo Serie Río de La Plata.

¿Regresa la Serie Río de La Plata?

Si bien el periodista deportivo no añadió más detalles del certamen amistoso, este podría tratarse de la Serie Río de La Plata, un torneo que se juega en Uruguay en el que ya han participado Colo Colo (vs. Huracán, Peñarol) y Católica (vs. Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán) con anterioridad.

Incluso, medios del exterior han confirmado que para la edición 2026 de este certamen ya está asegurada la participación de grandes clubes de Sudamérica, entre ellos, Independiente de Avellaneda de Gustavo Quinteros, San Lorenzo de Argentina, además de Alianza Lima de Perú.