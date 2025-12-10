Oficialmente el Colo Colo 2026 ya está tomando forma luego que la dirigencia de Blanco y Negro decidiera ratificar a Fernando Ortiz como entrenador. Tras una aprobación unánime, el argentino se quedará en el cargo a pesar del decepcionante cierre de año que tuvo.

Con este presente en el Cacique ya se puede comenzar a hablar de refuerzos y cortados en este mercado de fichajes que se viene. Es necesaria una profunda reingeniería en el plantel tras los bajos niveles que se vieron en este año que nos deja, por lo que se espera sean varias las despedidas.

Uno de los que podría marcharse es Alexander Oroz, quien con 22 años termina contrato ahora en diciembre. El Flecha puede partir libre tras un 2025 donde otra vez lo pasó muy mal con las lesiones, algo que en el Cacique ya están trabajando para poder evitar.

Colo Colo quiere que Oroz parte, pero…

Así lo confirmó Aníbal Mosa, quien tras la reunión de directorio de esta jornada aseguró “es posible que salgan algunos jugadores. Lo veremos en el transcurso de este mes. Estamos armando el Colo Colo 2026”.

“Alexander Oroz es caso aparte. Estamos conversando con su círculo para que Colo Colo tenga un porcentaje de su pase, pero que vaya a otro equipo para que pueda jugar”, agregó el dirigente.

Para cerrar, el puertomontino afirmó que “estamos conversando con su entorno para darle la libertad. Oroz es un chico de la casa y por eso queremos mantener la inversión”.

Los números de Alexander Oroz en el Cacique

Desde su debut con los albos en el 2022 el Flecha ha jugado un total de 54 partidos, en los que ha convertido nueve goles y entregado tres asistencias en 1847 minutos de acción.