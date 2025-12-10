Cristián Zavala está siendo uno de los primeros grandes protagonistas del mercado de fichajes para la temporada 2026. El extremo se coronó campeón con Coquimbo Unido, pero ahora debe regresar a Colo Colo a cumplir el año de contrato que le queda.

Sin embargo, la gran campaña que hizo con los Piratas le asegura jugar la Copa Libertadores, un torneo ideal para mostrarse y dar el salto al extranjero. Su caso ha sido analizado en los últimos días y en medio de rumores, este miércoles se conocieron datos claves.

Todo indica de que el futuro de la Bala estará en el norte del país. Esto, porque los clubes están llegando a acuerdo para concretar su permanencia en los Aurinegros, aunque con la duda de qué pasará con su contrato.

Cristián Zavala se aleja de Colo Colo para seguir en Coquimbo Unido

La continuidad de Cristián Zavala en Coquimbo Unido parece estar muy cerca de lograrse. El extremo ha estado negociando con Colo Colo para aclarar su futuro lo más pronto posible y así iniciar la pretemporada en el club por el que jugará.

Cristián Zavala está cerca de asegurar su continuidad en Coquimbo Unido y así no volver a Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN este miércoles reveló la situación. “A esta hora, está más cerca de continuar en Coquimbo Unido“, lanzó.

Según explicó el reportero albo, ambos clubes han tenido acuerdos sobre el jugador. “Se acercan posturas para que continúe y se analice una extensión de un año más en Colo Colo. Eso se sigue analizando“.

Esto le permitiría al Cacique liberarse de un sueldo en medio de la limpieza de plantel y así ir por jugadores o apostar por su cantera en esa zona de la cancha. Eso, a la espera de lo que pase con el futuro de Fernando Ortiz.

Hasta ahora, el deseo del jugador es que todo quede solucionado antes del inicio de la pretemporada. Con ello, intenta ponerse a tono y así ir a pelear la Copa Libertadores que se le viene a los Aurinegros.

Cristián Zavala comienza a asegurar su continuidad en Coquimbo Unido y se olvida de Colo Colo por lo menos por el 2026. El Cacique no podrá recuperar a una de las figuras del campeón y se verá obligado a buscar soluciones rápido.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala esta temporada?

Con las camisetas de Colo Colo y Coquimbo Unido, Cristián Zavala logró disputar 24 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos aportó con 2 goles y 5 asistencias en los 1.457 minutos que estuvo dentro del campo de juego.