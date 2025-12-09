Cristián Zavala fue una de las grandes figuras de Coquimbo Unido, pero su pase pertenece a Colo Colo. Por esta razón, no hay certeza sobre lo que pasará con su futuro.

Luego de un primer semestre con muy poca continuidad en los Albos, Zavala decidió irse a préstamo a los Piratas. La apuesta no le pudo salir mejor, ya que terminó siendo una de las estrellas del título de los dirigidos por Esteban González.

La pista del futuro de Zavala

Colo Colo tuvo una pésima campaña en el 2025, donde no lograron ninguno de los objetivos planteados en el año del centenario. Para peor, ni siquiera lograron la clasificación a una copa internacional en la próxima temporada. Crisis total en Macul.

El préstamo de Cristián Zavala con Coquimbo Unido termina ahora y su futuro está en el aire. Los Piratas quieren retenerlo para que juegue Copa Libertadores, pero su pase pertenece a Colo Colo, por lo que en caso de no lograr un acuerdo, deberá regresar al Monumental.

Patricio Barrera, más conocido como el Grillo del Gol, habló de la situación del hábil extremo derecho. El relator de TNT Sports dio una pista clave que parece ratificar lo que finalmente sucederá con el jugador de 26 años.

“Zavala entregó el departamento en arriendo que tenía en la Región de Coquimbo y el 3 (enero) se presentará en el Monumental”, indicó Barrera en Radio ADN. De esta manera, el futbolista deberá regresar a Colo Colo.

Cristián Zavala jugó 13 de 14 partidos posibles en la segunda rueda con Coquimbo Unido, anotando 2 goles y entregando 4 asistencias. Tiene contrato vigente con los Albos hasta fines del 2026 y de quedarse en Macul, no tendrá vitrina internacional en la próxima temporada.