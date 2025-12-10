Coquimbo Unido tuvo una temporada espectacular, lo que llevó a que se fuera el técnico Esteban González, anunciado en el Querétaro de México. Y junto al entrenador, han salido jugadores.

EL nuevo DT será Hernán Caputto y ya sabe que no contará con Cecilio Waterman, que se despidió de la escuadra pirata, ni con Matías Palavecino (irá a Universidad Católica). A ellos, se suma ahora Francisco Salinas.

Salinas se acerca a Colo Colo

El lateral derecho, de gran campaña en el puerto, no está contemplado por Caputto para el inicio de la pretemporada, que está agendada para el 26 de diciembre.

¿La razón? Sabe que el Coreano está negociando con Colo Colo para arribar al Monumental, por lo que no será posible retenerlo ya que marchará al cuadro Popular.

Los albos buscan un jugador por esa banda para que pueda adueñarse del puesto, pues no continuarán en el club Mauricio Isla ni Óscar Opazo.

Salinas acaba de cumplir 26 años. Es canterano de San Felipe y además de Coquimbo, tiene un paso por Unión La Calera.

Este año debutó en la selección chilena de la mano de Nicolás Córdova, quien lo consideró para los últimos amistosos de la Roja en Europa.

De esta manera, el recién confirmado técnico Fernando Ortiz tendrá una interesante alternativa por la banda derecha, pues los albos están cerca de amarrar al mejor lateral derecho del fútbol chileno.

