La agónica derrota de Cobreloa frente a Deportes Concepción en la revancha del final de la liguilla no solo le impidió a los loínos volver a Primera División, sino que también desató un problema mayor en Calama.

Y es que después del fracaso, la dirigencia debe enfocarse en la enorme cantidad de jugadores, además del cuerpo técnico del Zorro, que terminan sus contratos con el club durante las próximas semanas.

El sitio Soy Calama reveló que 25 futbolistas terminan sus vínculos con Cobreloa el próximo 31 de diciembre y que la dirigencia tendrá que iniciar esta semana las negociaciones para renovar o despedirse de algunos.

Claramente, ascender implicaba una inversión mayor del club para la temporada 2026, así como los fichajes de varios importantes jugadores. Pero la realidad terminó siendo otra y la dirigencia loína tiene que tomar determinaciones.

Terremoto en Calama: 25 jugadores terminan contrato

Entre los nombres que podrían considerarse como “seguros” para renovar, se menciona el arquero Hugo Araya. David Tapia, Nicolás Palma, Rodolfo González, Luis García y Agustín Heredia podrían ser otros nombres.

Jugadores como Cristián Muga, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma, Sebastián Zúñiga y Byron Bustamante también podrían renovar sus vínculos para 2026.