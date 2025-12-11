Impactantes imágenes: Incendio arrasa con estadio europeo de club recién descendido

El FC Haka, uno de los clubes más importantes del fútbol finlandés, está viviendo un duro momento. Esto porque tras confirmarse su doloroso descenso de la Veikkausliiga en octubre pasado, la institución sufrió un nuevo golpe este domingo por la noche cuando un incendio arrasó por completo una de sus tribunas y dañó seriamente su campo de juego.

Se trata de la destrucción del estadio Factory Field, la que profundiza la crisis deportiva y económica del club. El medio The Sun señaló que la policía local ha detenido a tres adolescentes en relación con el siniestro, y al menos uno de ellos, de solo 15 años, habría admitido ser el responsable de iniciar las llamas.

Conmoción e indignación hay en la dirigencia del club finlandés, Marko Larsson, presidente del Haka, fue claro sobre el impacto que ocasionó este hecho: “Ciertamente no necesitábamos esto. Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente y seguiremos necesitándolo. Aún no hemos evaluado el coste de los daños, pero es probable que sea significativo”.

El fuego fue implacable, destruyó casi la totalidad de la estructura de madera de la grada y el material almacenado y dejando inutilizable gran parte del césped artificial que poseía el recinto.

El director ejecutivo, Olli Huttunen, por su parte, calificó el acto de “indignante“, destacando la importancia histórica del Factory Field para el fútbol finlandés.

Los hinchas y la comunidad se une para la reconstrucción

Marko Laaksonen, presidente del consejo de administración, aseguró que el municipio de Valkeakoski se ha comprometido a restaurar el estadio, propiedad de la ciudad.

Es en ese contexto que para financiar la reconstrucción y amortiguar las consecuencias económicas, el club lanzó una iniciativa de apoyo para la comunidad “Paatykatsomo“. En esta los aficionados pueden unirse con membresías únicas (de 25, 50 o 500 euros) para ayudar a la causa. Como incentivo, los nuevos socios participarán en sorteos de camisetas donadas por figuras del plantel.

De momento, se desconocen los motivos que derivaron en que los tres jóvenes llegarán al recinto del Haka FC y provocarán el incendio.

