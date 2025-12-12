Mauricio Isla no seguirá en Colo Colo. Tras arribar a mediados del año pasado desde Independiente, el Huaso logró firmar uno de sus últimos grandes contratos de su carrera.

Cerca de 30 millones de pesos eran los que percibía mensualmente. Los albos, que el año pasado pasaron la fase de grupos de Copa Libertadores, lo ficharon para que le diera experiencia al equipo en esa instancia.

El rendimiento del Huaso fue como el de todo el equipo de Colo Colo, bastante opaco. Sin embargo, su intención era renovar por un año el vínculo con el Cacique.

Para eso estaba dispuesto a bajarse drásticamente el sueldo y estaba seguro que eso iba a ser “un gesto” suficiente de su parte para que la dirigencia se quedara con sus servicios durante la próxima temporada.

Isla festeja junto a Claudio Aquino

Colo Colo decide cortar a Isla

No sucedió. La dirigencia, avalada por Fernando Ortiz, prefirió no renovarle al lateral que cumplirá 38 años el 2026 y tuvo que marcharse por la puerta de atrás del Monumental. No gustaron en el club algunas “faltas de compromiso”, como señalaron.

La decisión le molestó a Isla, al punto que borró todas las publicaciones alusivas a Colo Colo en sus redes sociales, quedándose solamente con las imágenes personales.

Además, dejó de seguir al club, en una clara señal del enfado que le provocó que no hayan considerado el esfuerzo de querer bajarse el sueldo para la próxima temporada.

Su futuro por ahora es una incógnita, aunque no tiene considerado retirarse. Su intención es encontrar un nuevo club, por lo que seguramente escuchará ofertas para firmar el que puede ser el último contrato de su carrera.

