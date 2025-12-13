Coquimbo Unido ya tiene entrenador para defender su histórico título de Primera División. Tal como se había adelantado, Hernán Caputto fue anunciado de forma oficial como flamante y nuevo entrenador del Pirata.

“Hernán Caputto firmó como nuevo DT pirata. El entrenador desembarca en el puerto aurinegro para la travesía 2026 del campeón en el ámbito nacional e internacional”, publicó Coquimbo en sus redes sociales.

El club de la Cuarta Región agregó que Caputto, “luego de su retiro como futbolista fue director técnico de las selecciones chilenas sub 15 y sub 17, además de contar con pasos como DT en Universidad de Chile, Ñublense y últimamente en Deportes Copiapó”.

La misión de Caputto: renovar el éxito nacional con desafío internacional

“¡Mucho éxito en tierra santa, profesor! ¡Siempre con fuerza y coraje de coquimbano!”, sentenció el anuncio de Coquimbo Unido colgado en X.

Cabe recordar que el DT campeón con Coquimbo, Esteban González, partió a México tras la obtención del título. El Chino es el nuevo entrenador del Querétaro.

Publicidad

Publicidad

Ahora, la misión de Caputto en el Pirata será renovar el éxito de un cuadro que deberá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, rearmando un grupo que poco a poco comienza a desarmarse por las ofertas de mercado.

Asimismo, el primer desafío por los puntos del Coquimbo de Caputto debería ser la renovada Supercopa de Chile 2016, con nuevo formado, frente a Deportes Limache en semifinales.