Colo Colo sigue su renovación en el plantel de cara para el 2026. El año centenario fue prácticamente para el olvido sin títulos, paupérrimos rendimientos y para peor no se clasificó a ninguna copa internacional.

Por lo mismo, en ByN se aprendió la lección y ya no hay margen de error porque el presupuesto cambiará notoriamente al no tener participación en Copa Libertadores ni Sudamericana.

ver también Los dos “refuerzos” que vuelven a Colo Colo de sus préstamos y que toman fuerza para quedarse

El tema es que esto no implica que se abaraten costos en contrataciones. Por el contrario, la idea es que sean jugadores calados para así evitar porrazos como lo fue Salomón Rodríguez. “El presupuesto va a bajar, pero no van a devaluar el plantel”, detallaron en Radio Cooperativa.

Pero está decisión también implica la salida de jugadores a préstamo y que asomaban como carta segura para el equipo de Fernando Ortiz. Este es el caso de Julio Fierro que en 2025 se transformó en uno de los jugadores más regulares de la Primera B.

Julio Fierro se queda fuera de Colo Colo 2026 y sale a préstamo

El portero que debutó en pandemia en Colo Colo, disputó 35 partidos está temporada y además terminó en 17 encuentros con el arco en cero. Por lo mismo, su regreso fue uno de los más comentados en el Monumental.

Publicidad

Publicidad

Julio Fierro no sigue en Colo Colo: sale a préstamo

Sin embargo, en el medio citado indicaron que Julio Fierro de 23 años saldrá a préstamo. Lo que también lo hará acompañado por otro jugador de proyección bajo los tres palos. “Tiene que volver, pero no está en los planes. Está con contrato vigente pero tendrá que esperar para defender el arco de Colo Colo. Eduardo Villanueva también tendrá que buscar club”, recalcaron en el espacio deportivo.

ver también Mercado de fichajes: Ofrecen a Colo Colo a delantero revelación de la liga chilena 2025

En el caso de Fierro todo indica que llegará a Unión Española con el objetivo de retornar a la Liga de Primera. Mientras Villanueva inicia la búsqueda de nuevo equipo. Ante esto, se detalló que el principal candidato a llegar a Colo Colo es Jaime Vargas de Recoleta. Por lo que se esperan novedades de cara a la próxima reunión de ByN que está programada para este viernes.