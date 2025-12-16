Colo Colo tiene que armar su plantel de cara a la temporada 2026 y para ello Blanco y Negro cuenta con un presupuesto bajo, debido a la pobre campaña de 2025.

La concesionaria que preside Aníbal Mosa se quedó con escasos recursos para invertir en el equipo, debido a que gastó mucho en el pasado mercado de fichajes y sus contrataciones fracasaron, con el caso de Salomón Rodríguez como emblema.

Colo Colo cuenta con un monto cerca al millón de dólares para hacer contrataciones, sin embargo, puede recibir dinero caído del cielo en el mercado de fichajes.

El botín que puede recibir Colo Colo si vende a Claudio Aquino

Uno de los sueldos más altos del plantel de Colo Colo es el argentino Claudio Aquino, de irregular campaña en 2025, pese a los pergaminos con los que llegó a Macul.

El volante ofensivo tiene chances de salir del Monumental, debido a que en Argentina aseguran que lo tiene en la mira Rosario Central, cuadro al que llegó el ex DT albo Jorge Almirón.

Aquino tiene contrato con ByN hasta finales de 2026, es por ello si el Canalla lo quiere debe pagar por su pase, que según Transfermarkt, está evaluado en 1.8 millones de euros.

Claudio Aquino se puede ir de Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

Si bien es improbable que Central pague ese monto por el volante, deberá desembolsar una suma por el mediocampista, o en el peor de los casos, se puede ir como cedido y así Colo Colo libera una masa salarial mensual de cerca de 80 millones de pesos.

Claudio Aquino puede volver al fútbol argentino, pero para que ello ocurra tiene que sellarse un negocio positivo para las arcas de Blanco y Negro.

