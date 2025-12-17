Al cierre del presente año 2025, uno de los jugadores chilenos que tuvo un buen pasar futbolístico fue el delantero Gonzalo Tapia, quien tras un paso olvidable por River Plate, que lo compró a Universidad Católica, lo cedió a São Paulo donde se reencontró con su mejor nivel.

Luego de un semestre más que positivo en Brasil, donde acabó la temporada como titular y uno de sus máximos goleadores, surgió la posibilidad de que el cuadro paulista haga uso de la opción de compra por su pase, donde Los Cruzados poseen un 20 por ciento de la ficha.

Ante esa chance, desde River le fueron muy claros al São Paulo. Según dio a conocer el diario La Tercera, no están dispuestos a entregar a Tapia como moneda de cambio, por ejemplo, para venderles al volante Giuliano Galoppo. La consigna es clara: dinero o nada.

La millonaria suma que River exige a São Paulo por Gonzalo Tapia

Fue en el mes de noviembre que el director deportivo del tricolor, Rui Costa, manifestó al respecto que “estamos analizando el escenario que tenemos con el club argentino, hablamos e intentaremos llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todos”.

En cuanto al dinero, el matutino indica que “São Paulo pidió precio por Gonzalo Tapia y la respuesta de River fue clara: US$2 millones de dólares“, y recalcan que “va por un camino aparte” al interés desde el cuadro argentino por otros jugadores del club brasileño.

La única claridad que existe en este momento es que el chileno seguirá en el gigante sudamericano, como mínimo, hasta junio del 2026 que es la fecha en que termina su préstamo. Ah, y que Católica podría recibir hasta US$400 mil dólares si hay venta definitiva.

Los números del ex UC en Brasil

Desde su llegada al São Paulo, el 18 de julio del presente año, hasta el cierre de la temporada tanto en el Brasileirao como en Copa de Brasil, Gonzalo Tapia disputó 1.124 minutos en cancha durante 21 juegos, en los que convirtió cinco goles.

