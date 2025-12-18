Mientras alistan la oficialización de Cristián “La Nona” Muñoz como su nuevo entrenador, en Palestino hacen noticia por las salidas. El primero en dejar el club fue Cristián Suárez, el icónico “Banana”.

Pero tras él, hay otro destacado jugador que está a una firma de pactar su adiós. Se trata de Gonzalo Tapia, quién llegó este año tras haber sido goleador de Tercera B, Tercera A, Segunda y Primera B (25 en 2024 con Barnechea).

El apodado “Asesino del gol” es regalón de Arturo Vidal, tras tenerlo en Rodelindo Román. “Fue a vernos jugar e hice cinco goles. Hasta el día de hoy me conocen con ese apodo gracias a Vidal”, dijo el ariete que no tuvo su mejor año en La Cisterna.

Everton espera por goleador de Palestino

Gonzalo Tapia tiene todo apuntado a que dejará Palestino, tras no consolidarse como titular este año bajo el mando de Lucas Bovagio. El “Asesino del gol” ahora prepara maletas rumbo a Viña del Mar, según cuentan en la Ciudad Jardín.

“Gonzalo Tapia (29) es uno de los nombres apuntados por Everton para reforzar el ataque. Pese a tener contrato con Palestino, me comentan que el jugador no continuará en el cuadro árabe”, informó el periodista Diego Peralta.

El ariete que hizo gran campaña en Barnechea el 2024 no pudo repetir sus números en Palestino. Este año vio acción en 21 encuentros y anotó dos goles, casi siempre entrando desde la banca.

Además de los árabes y huaicocheros, jugó en Santiago Morning y Recoleta, sumado al mencionado Rodelindo Román, donde conoció a Arturo Vidal y terminó siendo apadrinado.