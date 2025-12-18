Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Mercado de fichajes 2026: es regalón de Vidal, llegó como goleador a Palestino y está a una firma de Everton

Tras tremenda campaña el año pasado, cotizado ariete no logró revalidar sus números en 2025. Buscará su revancha en Viña.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Se desarma el Tino en ataque.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTSe desarma el Tino en ataque.

Mientras alistan la oficialización de Cristián “La Nona” Muñoz como su nuevo entrenador, en Palestino hacen noticia por las salidas. El primero en dejar el club fue Cristián Suárez, el icónico “Banana”.

Pero tras él, hay otro destacado jugador que está a una firma de pactar su adiós. Se trata de Gonzalo Tapia, quién llegó este año tras haber sido goleador de Tercera B, Tercera A, Segunda y Primera B (25 en 2024 con Barnechea).

El apodado “Asesino del gol” es regalón de Arturo Vidal, tras tenerlo en Rodelindo Román. “Fue a vernos jugar e hice cinco goles. Hasta el día de hoy me conocen con ese apodo gracias a Vidal”, dijo el ariete que no tuvo su mejor año en La Cisterna.

Everton espera por goleador de Palestino

Gonzalo Tapia tiene todo apuntado a que dejará Palestino, tras no consolidarse como titular este año bajo el mando de Lucas Bovagio. El “Asesino del gol” ahora prepara maletas rumbo a Viña del Mar, según cuentan en la Ciudad Jardín.

“Gonzalo Tapia (29) es uno de los nombres apuntados por Everton para reforzar el ataque. Pese a tener contrato con Palestino, me comentan que el jugador no continuará en el cuadro árabe”, informó el periodista Diego Peralta.

Publicidad

El ariete que hizo gran campaña en Barnechea el 2024 no pudo repetir sus números en Palestino. Este año vio acción en 21 encuentros y anotó dos goles, casi siempre entrando desde la banca.

Mercado de fichajes: gigante de América busca a figura de Palestino por petición expresa de su DT

ver también

Mercado de fichajes: gigante de América busca a figura de Palestino por petición expresa de su DT

Además de los árabes y huaicocheros, jugó en Santiago Morning y Recoleta, sumado al mencionado Rodelindo Román, donde conoció a Arturo Vidal y terminó siendo apadrinado.

Lee también
La millonaria suma que River exige a São Paulo para vender a Tapia
Internacional

La millonaria suma que River exige a São Paulo para vender a Tapia

Gonzalo Tapia protagonista del peor error arbitral del año en Brasil
Internacional

Gonzalo Tapia protagonista del peor error arbitral del año en Brasil

La fórmula de São Paulo para comprarle a River pase de Gonzalo Tapia
Internacional

La fórmula de São Paulo para comprarle a River pase de Gonzalo Tapia

Video: Hinchas de la UC alertan mal estado de cancha del Claro Arena
Universidad Católica

Video: Hinchas de la UC alertan mal estado de cancha del Claro Arena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo