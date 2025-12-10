Sabido es que Palestino tendrá ardua tarea en el mercado y que la tarea más urgente que aparece en el itinerario es el nombramiento del nuevo DT, pues el argentino Lucas Bovaglio no renovó su contrato al cabo de un año y medio a cargo del plantel profesional.

Los bonos indican que Cristian La Nona Muñoz tomará las riendas del Tino, que logró clasificar a la Copa Sudamericana. Pues bien, así como hay definiciones que zanjar respecto del comando técnico, también las hay en la confección de la plantilla.

Varios futbolistas terminan su vínculo, como el uruguayo Facundo Castro, quien no continuará en el Municipal de La Cisterna. Y otro que podría haber terminado su estadía en Palestino es un lateral ambidiestro surgido en las inferiores de Colo Colo: Dilan Zúñiga, quien fue pedido expresamente por Pablo Vitamina Sánchez.

Dilan Zúñiga tiene 29 años y puede tener otra chance en el extranjero. Ya jugó en México. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El ex DT de Palestino, donde lo dirigió además de haberlo tenido en Everton de Viña del Mar, hace poco asumió el mando de Olimpia de Paraguay. Según reportó Coke Hevia en Pauta de Juego, Vitamina tiene en Zúñiga a una de las apuestas para la ventana de traspasos.

ver también ¿Llega a Universidad de Chile? Esto dijo Zanahoria Pérez sobre su futuro en el 2026

Mercado: Dilan Zúñiga puede reencontrarse con un ex DT de Palestino en Olimpia de Paraguay

No sería primera vez que Dilan Zúñiga coincide con el DT Pablo Vitamina Sánchez, quien lo tuvo en Palestino y en Everton de Viña del Mar. Tiene casi 100 partidos bajo la tutela del rosarino. Son 99 duelos con el otrora enganche de Rosario Central como su estratego.

Publicidad

Publicidad

Y qué mejor a esta altura de su carrera que tener una chance en un equipo obligado a levantar títulos en todo momento. Olimpia es conocido como el Decano del fútbol paraguayo y tiene mucha tradición en la Copa Libertadores: conquistó tres estrellas y cuatro subcampeonatos. Entre ellos, ese contra Colo Colo el 1991.

Dilan Zúñiga en acción ante el Necaxa durante su paso por el León. (Getty).

En su currículum, Zúñiga también cuenta pasos por Coquimbo Unido y el Cacique, donde se inició como jugador. En el Club León jugó siete partidos en la temporada 2018-2019. Y fue compañeros de varios chilenos y/o con pasos en el balompié chileno: como el mexicano Iván Ochoa, su compatriota Jorge Díaz Price y el paraguayo Walter González. O el chileno Jean Meneses, quien hoy en día juega en Vasco da Gama.

Publicidad

Publicidad

ver también La millonaria polémica por el fichaje de Iván Román en Atlético Mineiro que hace saltar a Palestino: “Tendrían que…”

Así terminó Palestino en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Palestino amarró su clasificación a la Copa Sudamericana del año entrante con su 6° puesto en la tabla de la Liga de Primera.