Sebastián Pérez fue una de las buenas figuras de Palestino durante la temporada, lo que habría despertado el interés de Universidad de Chile para que arribe de cara al 2026.

El Romántico Viajero no logró clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, pero obtuvo como premio de consuelo el jugar la Copa Sudamericana. Si bien todavía no está claro quién será su entrenador, de igual manera hay algunos movimientos de mercado.

El futuro de Zanahoria Pérez

Luego de salir de Universidad Católica, Sebastián Pérez tomó sus guantes y llegó a La Cisterna para jugar en Palestino. En el Tino-Tino tuvo un buen rendimiento y nuevamente encontró continuidad. Debido a sus grandes actuaciones, ahora podría pasar al CDA.

Todo apunta a que Cristopher Toselli no seguirá en Universidad de Chile e incluso, podría retirarse del fútbol. Ante este escenario, el León necesitaría un nuevo arquero para que llegue a competir por el puesto con Gabriel Castellón. Ahí es donde surgió la opción de Zanahoria.

Sebastián Pérez asistió a la Gala Crack de TNT Sports, donde fueron premiados los mejores jugadores del fútbol chileno. En esa instancia, el meta fue consultado por su futuro y fue claro en su postura.

“Que sea lo que Dios quiera. Estoy muy bien en Palestino, pero si surge algo mejor, bienvenido sea“, indicó el arquero de 35 años. De esta manera, se mostró abierto a llegar a Universidad de Chile en la campaña 2026.

“Si el proyecto deportivo es bueno, independiente del equipo, bienvenido sea”, indicó el ex Universidad Católica. Durante el 2025, Sebastián Pérez jugó 41 partidos y recibió 56 goles. Dejó su portería en cero en 9 ocasiones.