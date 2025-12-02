Universidad Católica decidió saludar a un ex jugador del club por su cumpleaños, pero su posible arribo a Universidad de Chile terminó molestando a los seguidores del club.

Los Cruzados pasan por un buen momento deportivo, donde de la mano de Daniel Garnero lograron realizar una muy buena segunda rueda. Con esto, tienen la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores en la última fecha de la Liga de Primera.

El gesto que no agradó a hinchas de U. Católica

Suele suceder que Universidad Católica y los clubes en general, saludan a sus ex jugadores en las fechas de sus cumpleaños. Los Cruzados no quisieron ser menos, por lo cual decidieron dedicarle un post a un campeón con el club, algo que no agradó a los hinchas.

Se trata de Sebastián Pérez, quien en este 2 de diciembre está celebrando 35 años. El arquero jugó en los de la Franja entre 2021 y 2024, más allá de un préstamo en Unión Española en 2023. Ganó tres títulos en Las Condes y disputó 68 partidos, con 91 goles en contra.

Claro que el saludo a Pérez no se llenó de felicitaciones precisamente. Esto debido a que muchos seguidores se molestaron por la publicación. Algunos no consideraron que su paso por la UC fuera tan relevante, mientras otros, criticaron que pueda llegar a Universidad de Chile.

De acuerdo a lo que han informado diversos medios, Cristopher Toselli, otro ex Universidad Católica, se retiraría del fútbol profesional y la dirigencia del Romántico Viajero habría pensado en Zanahoria, quien juega actualmente en Palestino.

Sebastián Pérez tiene contrato con el Tino-Tino hasta fines de 2026, por lo que Universidad de Chile tendría que negociar para quedarse con el campeón con Universidad Católica. Si se da el traspaso, seguramente en su cumpleaños 36 no contará con el saludo de los Cruzados.