Ad portas de firmar su regreso a la Copa Libertadores después de tres años, en Universidad Católica trabajan para definir el futuro de hasta 12 futbolistas que terminan su contrato el próximo 31 de diciembre, entre ellos su hijo pródigo Gary Medel.

En los últimos días, se dio a conocer que el bicampeón de América mostró su voluntad para extender su vínculo con la institución, aunque desde la dirigencia de Cruzados debían llegar a un acuerdo con su representante Fernando Felicevich.

Largas semanas de negociaciones entre las partes, incluso con momentos donde parecía que Medel saldría de Católica, especialmente cuando todavía estaba Tiago Nunes de entrenador. Las cosas cambiaron y para bien del club y sus hinchas.

¿Sigue Gary Medel en Católica para 2026?

Según dio a conocer el diario La Tercera, “el directorio de Cruzados alcanzó un acuerdo con el ‘Pitbull’ para extender por una temporada más su vínculo con el club, que finalizaba al término de la actual campaña”.

“Se transformó rápidamente en uno de los principales referentes del camarín, y ha sido fundamental tanto dentro como fuera de la cancha. En los momentos más complejos de este ejercicio, siempre dio la cara junto al capitán Fernando Zampedri, lo que fue valorado en el vestuario”, agrega la publicación.

De esta forma, el proyecto de Católica para la temporada 2026, con su vuelta a torneos internacionales, será comandado por Gary Medel, quien para el término de su nuevo contrato tendrá 39 años. ¿Será la última temporada de su carrera?

Gary Medel jugará la temporada 2026 en Universidad Católica (Photosport)

Los números del “Pitbull” en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, Gary Medel disputó en su regreso a Universidad Católica un total de 1.954 minutos en cancha durante 26 encuentros, sin goles ni asistencias, recibió 11 tarjetas amarillas y dos expulsiones.

¿Cuándo juega la UC?

Por la 30° y última fecha del Torneo Nacional, los Cruzados recibirán en el Claro Arena a Unión La Calera en el Claro Arena, este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas.