U. Católica se enfoca en el último partido de la temporada contra Unión La Claera, donde espera sellar su clasificación directa a la Copa Libertadores. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en la conformación del plantel para 2026, donde la renovación de Gary Medel es un tema clave.

El Pitbull está en la lista de jugadores que definen su futuro para el año que viene, porque termina en contrato en diciembre. Lo mismo Fernando Zampedri, otro de los líderes del equipo de Daniel Garnero. Ambos están en conversaciones constantes con la dirigencia para renovar.

En las últimas horas, trascendió que Gary Medel ya alcanzó un acuerdo de palabra con Cruzados para extender su contrato por otra temporada, asegurando su estadía en el club de sus amores hasta 2026. Y ahora, el medio Punto Cruzado entrega más información.

“Uno de los factores claves para que Gary Medel aceptara una importante reducción en la parte económica para decidir extender su vínculo con la UC por todo el año 2026, es que se sumó una cláusula de renovación por objetivos para la temporada 2027“, dijeron en el sitio.

Se define el futuro de Gary Medel | Photosport

ver también Fin de la teleserie: Gary Medel se queda en Universidad Católica para 2026

Gary Medel sigue en U. Católica… ¿Hasta los 40 años?

Con esto, existe la posibilidad de que Gary Medel se mantenga en U. Católica hasta 2027, o sea, hasta que tenga 40 años. Seguramente sea su última temporada antes de colgar sus botines.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, eso sí, no se ha revelado cuál es el porcentaje o número de partidos que debe cumplir para activar la cláusula previamente mencionada.