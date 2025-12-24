Es tendencia:
Patricio Rubio a un paso de volver a un viejo amor: “Está casi listo en Everton”

Johnny Herrera aseguró que tiene información de que Pato Rubio tendrá su tercer paso por el elenco evertoniano.

Por Felipe Escobillana

© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTPato Rubio está cerca de volver a Everton

El mercado de fichajes se está moviendo mucho en este fin de año y como siempre ocurre en esta época, los goleadores son muy apetecidos por los clubes.

Es el caso de Patricio Rubio, que tras cuatro años dejó a Ñublense y, según Johnny Herrera, puede volver a un club en el que dejó un recuerdo importante: Everton.

“Patricio Rubio está casi listo en Everton”, manifestó el ex meta Oro y Cielo en TNT Sports, entregándole una buena noticia a los hinchas ruleteros que sufrieron mucho esta temporada con el descenso.

Pato Rubio dejó Ñublense y puede llegar a Everton

Pato Rubio va por su tercer paso por Everton

Pato Rubio arribó el 2017 al cuadro viñamarino, procedente desde Santos Laguna. Hizo buenas campañas, pero el 2019 emigró a la Universidad de Concepción

Alcanzó a estar un año en el elenco penquista antes de retornar a Everton, por lo que sería el tercer paso en la institución para el formado en Colo Colo.

De esta manera se descartaría su llegada a Unión Española, club al que Rubio le tiene cariño y se ofreció para jugar tras el descenso. El problema es que el ariete pide un sueldo muy alto para los hispanos.

Habrá que esperar que las conversaciones entre el Ever y el futbolista lleguen a buen puerto, pues a sus 36 años se encuentra en buena forma para seguir mostrando su poder de fuego.

