El mercado de fichajes se está moviendo mucho en este fin de año y como siempre ocurre en esta época, los goleadores son muy apetecidos por los clubes.

Es el caso de Patricio Rubio, que tras cuatro años dejó a Ñublense y, según Johnny Herrera, puede volver a un club en el que dejó un recuerdo importante: Everton.

“Patricio Rubio está casi listo en Everton”, manifestó el ex meta Oro y Cielo en TNT Sports, entregándole una buena noticia a los hinchas ruleteros que sufrieron mucho esta temporada con el descenso.

Pato Rubio dejó Ñublense y puede llegar a Everton

Pato Rubio va por su tercer paso por Everton

Pato Rubio arribó el 2017 al cuadro viñamarino, procedente desde Santos Laguna. Hizo buenas campañas, pero el 2019 emigró a la Universidad de Concepción

Alcanzó a estar un año en el elenco penquista antes de retornar a Everton, por lo que sería el tercer paso en la institución para el formado en Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

De esta manera se descartaría su llegada a Unión Española, club al que Rubio le tiene cariño y se ofreció para jugar tras el descenso. El problema es que el ariete pide un sueldo muy alto para los hispanos.

ver también Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

Habrá que esperar que las conversaciones entre el Ever y el futbolista lleguen a buen puerto, pues a sus 36 años se encuentra en buena forma para seguir mostrando su poder de fuego.