Universidad de Chile continúa con la búsqueda de un nuevo entrenador que reemplace de manera definitiva a Francisco Meneghini. A pesar del buen triunfo sobre Coquimbo Unido, en Azul Azul no quieren que el interinato de Jhon Valladares se exceda más de la cuenta.

Son varias las voces que han entregado su candidato ideal para agarrar este verdadero fierro caliente. Algunos sueñan con el regreso de Jorge Sampaoli y otros por alternativas chilenas, pero siempre con un objetivo claro: levantar a la U.

En ese sentido uno que irrumpió al dar su opinión fue Pedro “Heidi” González, quien en charla con el sitio BolaVip Chile sorprendió a varios al dar a un ex Colo Colo como carta ideal para asumir como DT en el Romántico Viajero.

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Pedro González quiere a Sierra en Universidad de Chile

El ex delantero aseguró que “una vez lo comenté, estuve cerca de José Luis Sierra. Yo creo que por la forma en la que trabaja el Coto, más en lo interno digo, sería el ideal para Universidad de Chile”.

“Por la forma que tiene de jugar, creo que le daría una identidad bastante importante al equipo, sobre todo en este momento”, agregó el Heidi.

Pedro González quiere a José Luis Sierra como DT de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

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Para cerrar a analizando lo que la prematura partida de Meneghini, el Heidi afirmó que “lo tenía como un buen técnico, pero en algunas situaciones lo vi súper débil con el equipo. O sea, se veía que no tenía carácter para estar en un grande como la U”.

Cabe recodar que en el fútbol chileno Sierra ha dirigido a Unión Española, Colo Colo y Palestino. Además en el medio oriente tuvo pasos en Arabia Saudita por Al-Ittihad, Al-Tai y Al-Wehda, mientras que en Emiratos Árabes dirigió al Shabab Al-Ahli.

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En síntesis

Pedro “Heidi” González propuso a José Luis Sierra como el entrenador ideal para Universidad de Chile

El estratega José Luis Sierra registra pasos previos por los clubes Unión Española, Colo Colo y Palestino.

La dirigencia de Azul Azul busca un reemplazo definitivo para el técnico saliente Francisco Meneghini.

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