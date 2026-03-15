Sigue la búsqueda en U de Chile para dar con el reemplazante de Francisco Meneghini en la banca y la lista es larga. Desde Jorge Fossati hasta Fernando Gago han sido los nombres que suenan en los azules.

Pero uno que siempre aparece como opción es Eduardo Berizzo. El DT campeón con O’Higgins y con pasado en la selección chilena volvió a instalarse como carta en el CDA, aunque no la tiene fácil Azul Azul.

Su última participación en el León de México lo sacó del mapa unos meses, aunque siempre ha estado en contacto con el fútbol chileno y el país. Es ahí donde Romai Ugarte salió al paso y dio detalles del futuro del argentino.

¿Qué pasa con Berizzo y U de Chile?

Según información de Romai Ugarte en su cuenta de X, Eduardo Berizzo no corre más como opción para dirigir a U de Chile. Es más, el periodista avisó que el DT tendrá nuevo destino fuera del país.

“Berizzo tampoco corre … Tiene pasajes y viaja el lunes fuera de Chile, por mes y medio!!”, reveló el comunicador. Con esa información, se cae otro nombre fuerte para la U.

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En Azul Azul se dieron plazo hasta la semana que viene para tener asegurado al nuevo entrenador. Descartado también Jorge Fossati, la figura de Fernando Gago habría sido ofrecida en las últimas horas.

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En lo deportivo, el equipo tomó un segundo aire con Jhon Valladares y tras el triunfo en Coquimbo los ánimos quedaron en alto. La U tiene 10 puntos y se metió en el lota de avanzada de la tabla de la Liga de Primera.