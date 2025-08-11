Colo Colo sigue sin levantar cabeza en la Liga de Primera y el gol en el último minuto de Everton fue la guinda de la torta de un ciclo de Jorge Almirón que lo tiene cuestionado en la banca.

Por ello, voces del fútbol chileno salieron a criticar la crisis deportiva e institucional del actual campeón nacional, donde con duros términos le cayeron al nivel del plantel.

Justamente, polémico y recordado rostro de TNT Sports (CDF en ese tiempo) no se guardó nada y le dio con todo a los albos. Siempre dando que hablar, periodista hizo estallar a los hinchas del Cacique.

Colo Colo se llena de críticas

Romai Ugarte, histórico rostro del ahora canal llamado TNT Sports, trapeó el piso con Colo Colo y su actual nivel bajo el mando de Jorge Almirón. Con duros términos, el periodista comparó al club con aquel del 2021 que casi se va a la B.

“Son unos muertos, de verdad… El peor de los últimos tiempos. Yo creo que el que peleó el descenso era mejor. No se salvan, son muy malos, no sé cómo terminarán este año”, dijo a Bolavip Chile.

Justamente, el comunicador ha sido aludido por hinchas albos como blanco de críticas por su cercanía con U de Chile. Ahí, es recordada su participación el año pasado hablando de pruebas exclusivas contra Jorge Almirón por denuncia azul en el Estadio CAP.

Colo Colo lo pasa mal /Photosport

Finalmente no hubo castigo para el DT albo y el título se lo llevó Colo Colo, equipo que hoy está muy lejos de una remontada como aquella y que se llena de críticas por sus tropezones.

