¿El VAR en Chile existe? La polémica jugada que sufrió Colo Colo antes del penal a favor de Everton

Antes de que se produjera el tiro desde los 12 pasos para los Ruleteros iba una situación que pudo haber marcado el final del partido.

Por Carlos Silva Rojas

Tomás Alarcón protagonizó una polémica pelea.
Tomás Alarcón protagonizó una polémica pelea.

Colo Colo sigue sin ganar en la Liga de Primera, porque acumula tres empates de forma consecutiva, por lo que está totalmente afuera de la lucha por el título.

El Cacique buen pudo haber cortado su mala racha este domingo en Viña del Mar, sin embargo, Everton puso el empate 1-1 tras anotar de penal en el minuto 98 tras una jugada que provocó polémica.

Sebastián Vegas tocó a Sebastián Sosa en el área y el árbitro Felipe González no dudó en cobrar la pena máxima, situación que generó la furia de los albos, entre otros de Arturo Vidal, quien encaró al juez en camarines.

La jugada de Tomás Alarcón que pudo haber cambiado el final del partido entre Everton y Colo Colo

Antes del penal a favor de Everton hubo una jugada muy polémica que pasó desapercibida y que bien pudo significar una tarjeta roja para un jugador Ruletero.

El lateral Alex Ibacache se vio envuelto en una situación con el volante de Colo Colo Tomás Alarcón, a quien le hizo una falta y luego lo agredió en la cara, situación que se ve en un video que publicó TNT Sports tras el encuentro.

El árbitro Felipe González solamente le puso tarjeta amarilla y desde el VAR no hubo llamado, pese a que el golpe fue evidente y bien pudo haber sido tarjeta roja.

La jugada se dio antes del penal, justo cuando Everton presionaba en los minutos finales a Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

