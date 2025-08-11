Colo Colo no puede levantar la cabeza y sumar victorias en la Liga de Primera, porque acumula tres empates seguidos, ahora contra Everton en Viña del Mar.

Los albos estuvieron a segundos de ganar en Sausalito, pero un penal en el minuto 97 le dio la igualdad al cuadro Ruletero.

La jugada postrera generó la furia de Arturo Vidal, quien vio el partido desde la tribuna y tras el encuentro bajó a los camarines para encarar al árbitro Felipe González.

Guarello apunta que se puede venir otro castigo para Arturo Vidal

La situación de Arturo Vidal la analizó el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong dijo que el volante pued sufrir un castigo por lo sucedido.

“Qué pasa con esto con Vidal. Si va en el informe de Felipe González lo pueden sancionar, si esto va en el informe de Felipe González lo pueden sancionar”, dijo el comentarista.

“Mucho enredo, no hay un partido tranquilo en Colo Colo, no hay un partido donde quede la cagá en Colo Colo”, agregó.

La situación de Arturo Vidal no es clara, lo que sí está definido es que podrá jugar el sábado ante Universidad Católica, porque si su rabieta aparece en el informe será citado la próxima semana, porque no recibió tarjetas.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

