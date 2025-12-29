Juan Cristóbal Guarello denunció en su programa “La Hora de King Kong” un hecho que complica al fútbol chileno: el abuso de los clubes de Primera con los más chicos por los derechos de formación de jugadores.

El periodista calificó esta práctica como “la peor cloaca que tiene el fútbol chileno”, asegurando que “está latente ante la impasividad de todos y la complicidad de la gran mayoría”.

El asunto es simple: muchos clubes tuvieron en sus canteras a jugadores que luego no llegaron al primer equipo. Al salir, buscan oportunidades en otros equipos más pequeños y ahí es donde se pide un pago cuantioso por esos derechos de formación.

Las cifras que piden estos clubes formadores son millonarias, las que están avaladas por el reglamento de Fútbol Joven de la ANFP.

Colo Colo es uno de los clubes más formadores del país

Los ejemplos de las denuncias

Guarello señala que esto “es gravísimo” y que “estas cosas tienen al fútbol chileno hecho mierda”, mostrando en su programa tres ejemplos concretos.

“Demanda que Real Joaquín le debió pagar a Colo Colo, fueron 34.561 dólares (31 millones de pesos)”, señala. En el documento que exhibe, se detalla que es “por derechos de formación y educación de un jugador”.

Luego viene uno más oneroso. “Colo Colo le cobra a Osorno 202 mil dólares (183 millones de pesos) por derechos de formación de un jugador”, indica.

“El Tribunal de Asuntos Patrimoniales siempre falla a favor de los clubes grandes y le pone una pistola a equipos que tienen 30 mil dólares como presupuesto mensual. Y te lo cobran al contado o te amenazan con resta de puntos”, señala Guarello. No se nombran los jugadores en estos dos primeros casos.

El dinero que Colo Colo le pide a Osorno (Fuente: La Hora de King Kong)

El tercer documento sí identifica a un jugador. Se trata de Massami Francisco Gutiérrez Cárcamo, que estuvo en Audax entre el 2013 y el 2022. Por lo mismo es que Rengo le debe pagar a Audax 118 mil dólares

El dinero que Rengo debe pagarle al Audax (Fuente: La Hora de King Kong)

Guarello señala que este sistema es una “máquina de esquilmar los derechos de formación de los clubes grandes” y que “esto provoca que Osorno esté en pie de guerra con la ANFP, porque es una costumbre cobrar por cualquier jugador por derechos de formación”.

Señala que quien se conoce todas estas leyes del fútbol “es el abogado Javier Gasman” y que “te cobran 30 mil dólares por año (de formación de un jugador). Van a un equipo de Segunda Profesional y les cobran”.