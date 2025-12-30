Cobreloa es de los clubes fuertes de la Primera B, por lo que aspira a luchar por el ascenso en el 2026. Por esta razón, fichó al jugador formado en U. de Chile: Diego García.

Los Loínos son uno de los equipos históricos del fútbol nacional, con ocho títulos de Primera División, por lo que sus hinchas le exigen como tal. En la temporada pasada, estuvieron a un paso de volver a la máxima categoría, pero perdieron en la final de la Liguilla ante Concepción.

El nuevo refuerzo de Cobreloa

Como suele suceder en la Primera B, los planteles varían mucho entre el final de un año y el inicio de otro. Muchos jugadores parten, muchos llegan. En Cobreloa optaron por darle continuidad a César Bravo como entrenador y trabajan en el armado del plantel.

Ya han arribado jugadores como Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica y ahora se les suma una nueva cara con el objetivo de lograr el tan anhelado ascenso en Calama.

ver también Curicó Unido se refuerza con todo y va por ex Boca Juniors: “Experiencia y presencia”

Se trata de Diego García, defensor formado en Universidad de Chile con larga trayectoria en clubes del fútbol nacional. Se une a los trabajos de César Bravo e incluso, ya fue oficializado por las redes sociales del club.

“García vistió la camiseta de Deportes Copiapó, Everton y U. de Chile entre otros, y ahora arriba al Gigante de Provincias para dejar la vida por los colores más bellos del universo“, escribieron en Cobreloa. En su última temporada con los Ruleteros, el central disputó 13 partidos sumando todas la competencias.

Publicidad

Publicidad

A los 29 años, el defensa que también cuenta con pasos por Barnechea, Curicó Unido y Rangers, encara uno de los desafíos más importantes de su carrera. Los hinchas mineros son exigentes y solo tienen en mente el volver a ser un club de Primera División.