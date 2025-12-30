El mercado de fichajes está en marcha y, por lo mismo, distintos clubes buscarán reforzarse de la mejor manera para llegar a la próxima temporada. Uno de ellos es Curicó Unido, donde el cuadro tendría en la mira a experimentada figura.

Los “Albirrojos” terminaron una compleja temporada donde finalizaron en el puesto número 13 de la tabla de posiciones, lejos de la zona de ascenso. Por lo mismo, la escuadra buscará llegar con todo al 2026 y una figura de Cobreloa podría ayudarlos.

El jugador que estaría cerca de Curicó

Según revela el medio MCU.cl, Agustín Heredia está en el radar de los curicanos. “El zaguero, formado en Boca Juniors, ya fue contactado por la dirigencia albirroja y las próximas horas serán clave para definir su eventual arribo a la banda sangre”.

El argentino de 28 años llegó este año a Cobreloa, club que estuvo muy cerca de ascender a la división de honor del fútbol chileno, pero cayó en la final contra Deportes Concepción.

Con los Mineros el jugador disputó 32 partidos, entre Liguilla, Campeonato y Copa Chile. “Altura, experiencia y presencia aérea para la zaga del Curi”, comenta el medio.

Heredia podría cambiar de equipo este 2026/Photosport

La carrera de Agustín Heredia

El defensa comenzó su carrera en Boca Juniors el año 2017, para luego pasar por Godoy Cruz, también de la Liga Argentina. El 2019 dio el salto a la liga de Uruguay, donde militó en clubes como Cerro Largo, Plaza Colonia y San Martin. El 2025 llegó a Chile donde se sumó a Cobreloa.