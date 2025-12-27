Cobreloa estuvo muy cerca del ascenso, pero jugará otra temporada en la Primera B. Quien no estará en el 2026 es Luis García, quien tuvo una sentida despedida de los hinchas.

Los Loínos tiene la misión de regresar a la Primera División del fútbol chileno y con ese objetivo en mente trabajan en el mercado de fichajes. Así como le renovaron contrato al técnico César Bravo, hay otros que no seguirán en Calama.

El sentido adiós de figura de Cobreloa

Luis García arribó en 2023 a Cobreloa y con buenas actuaciones se ganó el respeto de los hinchas. En el tramo final del 2025 perdió protagonismo y la dirigencia decidió no renovar su contrato. Por esta razón, el jugador usó sus redes sociales para despedirse.

“Familia cobreloina: no pensé que este momento llegaría, hoy la vida nos separa por distintos motivos, pero me voy con los mejores recuerdos y feliz de haber formado parte de un club grande. La tranquilidad que hasta el último día me entregué por completo a esta hermosa camiseta naranja de donde me tocará, positivo y buscando por sobre todo el bien común que es el club”, escribió.

“Gracias a todo aquel que me brindó su apoyo desde el momento que llegué junto a mi familia y a los que no también. Agradecido de Calamita por ser mi hogar durante 3 años, formando grandes lazos de amistad que se vuelven familia con personas que llevaremos siempre en nuestro corazón, el zorro se impregnó en nuestra esencia y mi hijo la vive a mil con su hinchada“, complementó García.

Luis García llegó desde Santiago Wanderers a Calama, donde hizo gala de su polifuncionalidad jugando como defensor o volante. En sus tres años en Cobreloa jugó 93 partidos, anotando 3 goles. A los 29 años tendrá que buscar un nuevo destino para su carrera.

“Mis respetos y admiración a la historia naranja , deseándole siempre lo mejor y ojalá el club vuelva a ser protagonista como lo fue en su tiempo. Muchas gracias Calamita, gracias familia naranja”, cerró Luis García.