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Show de Goles

Confirmado: Marcelo Díaz liderará el regreso de Show de Goles a la TV abierta

El rostro de TNT Sports fue confirmado como el nuevo conductor de Show de Goles, que regresa a la TV abierta tras su salida de la misma señal deportiva.

Por Franco Abatte

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El clásico futbolero regresará este 2026 ahora en TV abierta.
© Show de GolesEl clásico futbolero regresará este 2026 ahora en TV abierta.

Días movidos ha tenido uno de los programas clásicos de la televisión chilena, nos referimos a Show de Goles. Y es que, tras confirmarse su salida de TNT Sports, el espacio vivió jornadas de incertidumbre hasta que, en las últimas horas, se confirmó su regreso a la TV abierta, específicamente a la señal de TV+.

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No obstante, al momento de confirmarse su regreso a la pantalla, el propio programa dio a conocer quién será su nuevo conductor en esta etapa, y no es otro que Marcelo Díaz, periodista y justamente rostro de TNT Sports, la antigua casa televisiva del programa.

Marcelo Díaz sigue a Show de Goles fuera de TNT Sports

A través de su cuenta de Instagram, el programa compartió una gráfica confirmando el retorno de Díaz a la conducción, con un mensaje que no deja dudas: “Confirmado Marcelo Díaz, conductor de SDG”, junto al logo del espacio, marcando un relanzamiento que apuesta por una figura reconocida en el análisis futbolero.

La publicación, fiel a su estilo, añadió: “Las noches tienen nuevo dueño. El Show de Goles suma a ‘el señor de la noche’, @marcelodiazalm, para liderar una nueva era cargada de debate futbolero. ¿Estás listo para lo que viene?”.

De esta forma, se cierra una duda importante, ya que tras el fin del programa en TNT Sports, se especuló con que la conducción quedaría en manos de otro rostro ligado al deporte, descartando a figuras como Daniel Arrieta o el propio Marcelo Díaz, rostros de la señal televisiva.

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Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde los hinchas valoraron tanto el regreso del programa a la televisión. Ahora, con nueva casa y un conductor definido.

¿Cuándo comienza la nueva era de Show de Goles?

El icónico espacio del fútbol chileno será transmitido por TV abierta a través de TV+, ampliando su alcance. Su estreno está fijado para este domingo 22 de marzo a las 22:30 horas, también con presencia en plataformas digitales.

Canal Operador Señal
TV+ VTR 18 – 705
DirecTV 1147
Movistar 108 – 805
Claro 550
Zapping 23
Entel 63
Mundo 12
GTD / Telsur 18 – 22 – 808
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En resumen

  • Marcelo Díaz es confirmado como nuevo conductor de Show de Goles.
  • El programa sale de TNT Sports y llega a la TV abierta por TV+.
  • Debuta el domingo 22 de marzo a las 22:30 horas con nueva etapa.
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