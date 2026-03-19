Días movidos ha tenido uno de los programas clásicos de la televisión chilena, nos referimos a Show de Goles. Y es que, tras confirmarse su salida de TNT Sports, el espacio vivió jornadas de incertidumbre hasta que, en las últimas horas, se confirmó su regreso a la TV abierta, específicamente a la señal de TV+.

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No obstante, al momento de confirmarse su regreso a la pantalla, el propio programa dio a conocer quién será su nuevo conductor en esta etapa, y no es otro que Marcelo Díaz, periodista y justamente rostro de TNT Sports, la antigua casa televisiva del programa.

Marcelo Díaz sigue a Show de Goles fuera de TNT Sports

A través de su cuenta de Instagram, el programa compartió una gráfica confirmando el retorno de Díaz a la conducción, con un mensaje que no deja dudas: “Confirmado Marcelo Díaz, conductor de SDG”, junto al logo del espacio, marcando un relanzamiento que apuesta por una figura reconocida en el análisis futbolero.

La publicación, fiel a su estilo, añadió: “Las noches tienen nuevo dueño. El Show de Goles suma a ‘el señor de la noche’, @marcelodiazalm, para liderar una nueva era cargada de debate futbolero. ¿Estás listo para lo que viene?”.

De esta forma, se cierra una duda importante, ya que tras el fin del programa en TNT Sports, se especuló con que la conducción quedaría en manos de otro rostro ligado al deporte, descartando a figuras como Daniel Arrieta o el propio Marcelo Díaz, rostros de la señal televisiva.

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Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde los hinchas valoraron tanto el regreso del programa a la televisión. Ahora, con nueva casa y un conductor definido.

¿Cuándo comienza la nueva era de Show de Goles?

El icónico espacio del fútbol chileno será transmitido por TV abierta a través de TV+, ampliando su alcance. Su estreno está fijado para este domingo 22 de marzo a las 22:30 horas, también con presencia en plataformas digitales.

Canal Operador Señal TV+ VTR 18 – 705 DirecTV 1147 Movistar 108 – 805 Claro 550 Zapping 23 Entel 63 Mundo 12 GTD / Telsur 18 – 22 – 808

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En resumen