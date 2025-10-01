Pionera en el género femenino en el popular programa Show de Goles, hoy vive un gran momento en su carrera. Se trata de Fabiola Chacón, eterna contertulia de O’Higgins en el fútbol chileno, quien hoy dirige una importante área del casino Monticello.

“Trabajo en marketing de Monticello (región de O’Higgins). Comencé el 2017 y ya post pandemia no he parado, me considero una mujer muy proactiva y aprendí diferentes oficios del casino, he sido hasta DJ del casino los dias domingos. Me gusta estar donde las papas queman”, relata a RedGol.

En ese sentido, una de las madrinas del Capo de Provincia (junto a la querida Tía Mónica) cuenta que por ahora dejó su querido programa y otros desafíos para asumir en Monticello. “Estaba por abrir un Spa, lo tenía listo, pero con la decisión que tomé no quise abarcar muchas cosas y me decidí por una”, dice la mujer que hoy está soltera y 100% enfocada en su carrera.

Fabiola Chacón y su nuevo desafío / Foto: cedida

Su historia en el fútbol chileno y el futuro del programa

Fabiola Chacón explica en diálogo con RedGol que espera retomar su camino en Show de Goles a futuro, ya que no se olvida de sus raíces. Ahí, recuerda a íconos como Gustavo Pradenas y Germán Astudillo.

Publicidad

Publicidad

“Show de Goles me cambió la vida, conocí gente maravillosa, me dieron muy lindos momentos, jugábamos a la pelota. La gente me quiere demasiado, hasta el dia de hoy me echan de menos y me piden que vuelva“, dice la mujer que también hizo inferiores en O’Higgins.

Pese a su nueva pega en el popular casino, Fabi no se olvida de su pasión celeste, donde tras años de porrazos el equipo pelea en lo alto del torneo. Al respecto, afirma que “estoy convencida que O’Higgins es uno de los grandes”.

Publicidad

Publicidad

ver también Desechado por Colo Colo y cortado en O’Higgins: Joaquín Montecinos se pasea con otra camiseta

“Por nuesta historia, es un llamado a ser un equipo grande, aunque para mí ya lo es. Hoy está todo dado para bajar la segunda estrella, buen futbol formativo, buena cantera, estadio mundialista, Monasterio increíble. No hay jugador que no quiera pasar por O’Higgins y desarrollarse en su carrera”, apunta.

La madrina de O’Higgins

Fabiola Chacón siempre fue de las personalidades de O’Higgins más queridas, haciéndolas de madrina. Eso sí, reconoce que la verdadera matriarca del capo es la Tía Mónica Sáez, histórica funcionaria del club.

Fabiola Chacón / Foto: cedida

Publicidad

Publicidad

Y ante la pregunta de su anterior round con Daniella Chávez, Fabi Chacón aclaró que “cuando empece en Show de Goles fue un boom para mí. Esta chica empezó como a su estilo de redes sociales a atacar, se armó como un tema de debate, pero nunca me sentí desplazada por ella”.

“Nuestros perfiles eran distintos, Daniella es hincha de O’Higgins y me la topé en el estadio. Madrina de O’Higgins no quiere decir que tiene mas seguidores en redes, ella buscó la mala conmigo. Soy una convencida que cuando el soñador y el sueño se encuentan, todo se puede. Doy las gracias por el cariño a la gente”, cerró.

Publicidad