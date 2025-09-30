TNT Sports constantemente busca innovarse y uno de los rostros más queridos del canal es Marcelo “Toby” Vega. El popular ex jugador la rompe en Todos Somos Técnicos y ahora tendrá nuevo desafío.

Junto a Cristián Basaure y Arturo Millán, el Toby formará parte del programa “De Cero a Diez”, con debut el próximo miércoles a las 21:30 horas. Ahí, el show futbolero busca tener un espacio deportivo, pero con tinte más dinámico y de entretención.

Con 12 capítulos y 52 minutos de análisis, repaso y formato lúdico de los panelistas, el programa invita a debatir y mostrar rankings de los hitos más memorables del fútbol: jugadores, goles, finales, clubes y entrenadores.

Así será el programa del Toby Vega y compañía

Con Cristián Basaure, Arturo Millán y el Toby Vega, TNT Sports presenta el nuevo programa “De Cero a Diez”, con participación activa de los hinchas e invitados, quienes semana a semana podrán votar y compartir sus propios rankings.

“En TNT Sports nos proponemos llevar la conversación futbolera a un nuevo nivel, y ‘De Cero a Diez’ es un ejemplo claro de ello. Un espacio donde la opinión de los expertos se mezcla con la voz de los hinchas, generando cercanía, debate y emoción”, explica Robert Nicholson, Head of Sports del canal.

Por su parte, Cristián Basaure, uno de los conductores del nuevo programa que tendrá al Toby Vega también dice que “se ha dado una dinámica muy buena porque los tres somos amigos, hay debate y además muchas risas, la invitación es a participar”.

“Esto lleva a la pantalla lo que conversamos y vemos a diario entre amigos, en un asado o comida familiar donde salen temas a debatir. De 0 a 10 es el ranking de una variedad de opciones donde todos son super cracks”, cerró.

