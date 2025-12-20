Mientras hay una pausa del fútbol chileno tras el fin de la temporada, TNT Sports sigue dando que hablar con su programación. El canal futbolero día a día brinda contenido deportivo y trambién de entretención.

Y uno que destaca ahí es el periodista Carlos Ahumada. El corresponsal y también versátil hombre de las comunicaciones remeció a sus compañeros de trabajo al públicar imágenes de su reciente matrimonio.

Conocido popularmente como “Charola”, el periodista le gritó al mundo que dio el “sí” y rápidamente se llenó de felicitaciones transversales. Rostros de TNT Sports no tardaron en felicitarlo por la noticia.

Las postales del matrimonio del hombre TNT Sports

Carlos Ahumada, conocido en el canal y en pantalla como el “Charola”, se casó en el puerto de Valparaíso tal como publicó en sus redes sociales. El periodista de TNT Sports celebró a lo grande en su querida ciudad.

“Me casé en el puerto con la mujer que amo. Me acompaño mi familia y mi mejor amigo. Algunos tenemos la fortuna de vivir en paz junto a los que nos quieren. Hay que aprovechar esa oportunidad”, dijo, emocionado.

Rápidamente llegaron las muestras de afecto y felicitaciones en sus redes sociales. Compañeros del canal le dejaron sinceros mensajes por el casamiento del comunicador.

El periodista en la señal deportiva.

“Que sean muy felices”, tecleó Vero Bianchi, mientras Meli Noto dijo “viva el amor”. Gonzalo Fouillioux, por su parte, tecleó “felicidades crack” para su compañero en el canal.

