En materia de infraestructura, el Claro Arena llegó a remecer el fútbol chileno con sus instalaciones de lujo. Con césped artifical y aplaudida arquitectura, el recinto de la UC marcó un antes y un después en la actividad.

Por eso, un popular elenco de región podría también tener una manito de gato en lo que respecta a su cancha e instalaciones. Se trata de Deportes Antofagasta, donde el estadio Calvo y Bascuñán alista una esperada renovación.

El Concejo Municipal de Antofagasta aprobó una presupuesto por $1.100 millones para el estadio durante este año. Por eso, el edil de la ciudad salió al paso y dio más detalles de la movida.

Así buscan transformar al estadio del fútbol chileno

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, habló de lo que le espera al Calvo y Bascuñán, dejando en claro que busca que los pumas puedan ser locales en el estadio Juan López. Ahí ya habían jugado en 2013, con la idea de no salir de la ciudad.

Según dichos del medio A Todo Deportes Antofagasta, “la remodelación consta de cambiar la cancha de pasto natural a sintético, utilizando al mismo proveedor del Claro Arena, usado por Universidad Católica”.

“Adicionalmente para el uso del rugby internacional, con la finalidad que jueguen partidos previos al mundial. Ademas, la pista de atletismo tendría la renovación similar al que está en el Estadio Nacional“, aclararon.

En ese sentido, el contrato de arrendamiento regularizará también el uso de las instalaciones entre Deportes Antofagasta y el Municipio. Ahí, se espera que los trabajos inicien en febrero 2026 y finalicen en agosto.