Con miras al año 2026, el fútbol chileno sigue dando noticias y sobre todo en materia de tradicionales e históricos equipos. Ahí aparece un incombustible como el querido Arturo Fernández Vial.

Tras problemas administrativos, el “Almirante” no vio acción este 2025, pero ya confirmó su lugar en la Tercera B para el 2026. Dicha categoría es la quinta y última del balompié nacional, perteneciente al fútbol amateur.

Tras vivir problemas similares al Vial, Deportes Iberia también fue confirmado por ANFA para decir presente en la Tercera B el próximo año. Los de Los Ángeles tuvieron una inyección económica tras la llegada del propiertario ex Colo Colo, Sebastián Toro.

Los nuevos equipos que remecen el fútbol chileno

Si elencos como Iberia, Fernández Vial y Deportes Ovalle retornan a la acción del fútbol chileno al ser aceptados en Tercera B, hay otros inéditos equipos que dirán presente en la categoría.

Foto: fernandezvialcd

Es que un nuevo Inter aterriza en el balompié nacional. Esta vez, se trata del Inter de Concepción, quien llevará la emoción al sur de Chile con su estreno en la quinta categoría del fútbol chileno.

Junto a ellos, también dirá presente el inédito club de Jardín del Edén, que pertenece a La Florida y ya fue confirmado por ANFA en la Tercera B. Pero también celebraron otros retornados y clásicos clubes en la categoría.

Se trata del querido Gasparín FC, elenco que representa a la comuna de El Bosque, en Santiago, y ya había tenido acción cuando debutó en 2012 y después fue borrado del mapa. A ellos se suma Buenos Aires de Parral, quien también retorna.