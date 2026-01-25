El libro de pases de fútbol chileno estará abierto por varias semanas más y a días de que arranque la Liga de Primera se sigue completando.

Uno de los perfiles de jugadores que siempre genera interés es el histórico ex seleccionado que tiene ganas de volver al país. Si estuvo en alguna obtención de la Copa América por parte de la Roja, mejor aún.

Ese perfil lo cumple el defensor Enzo Roco, que a sus 33 años regresa al país tras su periplo por México, Europa y el Medio Oriente, para volver a un inesperado equipo chileno.

Enzo Roco es el fichaje sorpresa de Palestino para 2026

Uno de los equipos que tendrá competencia internacional en 2026 es Palestino, que jugará en la serie de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile y puso su mirada en el espigado defensa central.

Roco, que finalizó contrato con Fatih Karagümrük de Turquía, había sonado en Colo Colo, Universidad Católica y Everton, sin embargo, en radio ADN dieron a conocer que tiene acuerdo total con el cuadro árabe.

De esta forma, Palestino se queda con los servicios de un cotizado defensor y se suma a Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson da Silva como sus nuevas caras para la temporada 2026.

El debut del elenco tetracolor en la Liga de Primera será el domingo 1 de febrero, cuando desde las 20:30 horas reciba a Ñublense en el estadio Municipal de La Cisterna.