La temporada 2026 del fútbol chileno está a solo días de comenzar y hay varios futbolistas que todavía buscan club para poder jugar. Pese a las adversidad, las ganas de jugar están por sobre todo, algo que Lucas Giovini vivió en carne propia.

Y es que el ex arquero de 44 años aseguró que en su momento hizo de todo para poder jugar en el fútbol chileno, a tal punto de que no querer cobrar ningún solo peso.

Así lo mismo lo ratificó el argentino, quien hace solo unos días fue homenajeado por Unión La Calera en la llamada “Noche Cementera” tras haber defendido al club en tres ocasiones diferentes y en donde sumó 203 partidos.

Lucas Giovini quiso jugar gratis en el fútbol chileno

En charla con ADN Radio el guardameta aseguró que “me ofrecí gratis a varios clubes para poder jugar y muchos me dijeron que no porque yo ya estaba avanzado en la edad. Acá en Unión me tuve que bajar el sueldo a la mitad para poder jugar”.

Lucas Giovini es uno de los arqueros más importantes en la historia de Unión La Calera. | Foto: Photosport.

Además, el trasandino recordó lo que fue el partido por la Promoción que jugó ante Wanderers en el 2017, afirmando que “nosotros estábamos en una situación que el club estaba más cerca de tercera categoría que de subir a Primera División”.

“Era un club a donde nadie quería venir, en una transición de seis meses que de quince partidos tenías que ganar mínimo 10, y se logró todo eso. Yo creo que es un quiebre de historia muy importante que tiene Unión La Calera con ese partido y con ese año”, añadió.

Para cerrar, Giovini se la jugó con elegir al mejor futbolista con quien compartió en La Calera. “Futbolísticamente, el número uno es Brian Fernández, estamos hablando de un tipo imprescindible, que le pegaba bien con las dos, que ponía el cuerpo, era una locura”, concluyó.