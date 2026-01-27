Restan apenas un par de días para la Liga de Primera 2026 del fútbol chileno arranque y con ello las diferentes luchas de los 16 equipos que la componen. Mientras unos apuestan por pelear por el título, otros aspiran a irse de copas y el resto por tener un año sin mayores complicaciones.

Para eso las camisetas serán las protagonistas partido a partido, teniendo por fin las 16 que darán vida a una nueva temporada del balompié criollo.

Este nueve año marcará el regreso de dos importantes equipos de la Región del Biobío como lo son Deportes Concepción y Universidad de Concepción, los grandes ganadores de la temporada pasada de la Primera B.

Además, destaca el cambio de marca que tuvo Everton de Viña del Mar al pasar de la marca mexicana Charly a la estadounidense Skechers.

Por último los tres grandes mantendrán sus alianzas vistas en la temporada pasada. Mientras Colo Colo y Universidad de Chile siguen con Adidas, Universidad Católica continuará siendo vestida por Puma.

Las 16 camiseta de la Liga de Primera 2026 del fútbol chileno

Audax Italiano

Cobresal

Colo Colo

Coquimbo Unido

Deportes Concepción

Deportes La Serena

Deportes Limache

Everton

Huachipato

Ñublense

O’Higgins

Palestino

Unión La Calera

Universidad de Concepción

Universidad Católica

Universidad de Chile

Fixture fecha 1 de la Liga de Primera 2026

Viernes 30 de enero

20:00 horas – Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

Sábado 31 de enero

12:00 horas – Deportes Limache vs. Colo Colo, Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

18:00 horas – Cobresal vs. Huachipato, Estadio El Cobre.

20:30 horas – Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, Estadio Ester Roa de Concepción.

Domingo 1 de febrero

12:00 horas – Deportes Concepción vs. O’Higgins, Estadio Ester Roa de Concepción.

18:00 horas – Deportes La Serena vs. Universidad Católica, Estadio La Portada.

20:30 horas – Palestino vs. Ñublense, Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 2 de febrero

20:00 horas – Everton vs. Unión La Calera, Estadio Sausalito.