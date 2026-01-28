La Liga de Primera comienza este viernes, pero ya hay polémica en lo que respecta a la organización de los partidos de Primera División. Este sábado, Colo Colo visita a Deportes Limache y la polémica son los hinchas visitantes.

Como si fuera el mundo al revés, los verdaderos hinchas nuevamente son discriminados. En vez de proteger a quienes desean ir a apoyar a su club, se les impide acudir a los estadios a apoyar a sus equipos. Es decir, la familia del fútbol no sólo es víctima de los violentistas y desadaptados que manchan el balompié nacional, sino que también deben cumplir restricciones por castigos ajenos.

Limache solicitó un aforo de 15 personas para el duelo que se jugará en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, esperando que en el peor de los casos les aprobaran 12 mil espectadores. La decisión final de las autoridades regionales fue de sólo 8 mil.

El presidente de Limache, César Villegas, comenzó una gestión publica y con las mismas autoridades para subir el aforo, considerando que es primordial que se autorice la presencia de hinchas visitantes.

El comunicado del CSyD Colo Colo

Desde el Club Social y Deportivo Colo Colo, valoraron la intención del timonel tomatero y se suman a la solicitud para que las autoridades entiendan de una vez por todas que hay que castigar los actos delictuales en los estadios, pero no pueden siempre pagar los hinchas y la familia que quiere acudir al fútbol.

“El próximo sábado se dará inicio a la primera fecha del campeonato nacional, instancia en la que nuestro primer equipo visitará a Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso”, manifestó el CSyD en un comunicado.

Agregaron que “agradecemos la disposición de Deportes Limache, que ha manifestado su apertura a la posibilidad de recibir a nuestras socias, socios e hinchas, permitiendo así su asistencia al encuentro deportivo”.

“Compartimos la convicción de que el fútbol debe vivirse como una verdadera fiesta deportiva, en un ambiente familiar, de respeto y sana convivencia para quienes disfrutan de este hermoso deporte”, añadieron.

El CSyD Colo Colo sentenció que “en esa misma línea, nos ponemos a disposición con el objetivo de colaborar en los procesos de control correspondientes y contribuir al desarrollo de un espectáculo deportivo seguro, ordenado y acorde a los valores a que promueve nuestra institución“.