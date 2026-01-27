Esteban Pavez tiene acuerdo con Alianza Lima y partirá de Colo Colo al fútbol peruano en una nueva experiencia internacional. La salida del mediocampista debe ser aprobada este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro, pero no debería haber novedades.

El capitán de Colo Colo, que no lo pasó nada bien el reciente 2025, se reencontrará en Los Íntimos con Paulo Guede. Fue el mismo ex DT del Cacique quien pidió la incorporación para su actual equipo.

Y en Perú ya lo esperan: el popular sitio Infobae, en su sede incaica, ya espera al jugador formado en el estadio Monumental de Colo Colo: “¿quién es Esteban Pavez, el 5 chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?“, destacaron.

Pavez: experimentado, capitán y referente

Agregaron que “el mediocentro, de 35 años, pertenece a Colo Colo, del que es capitán y referente. En principio está apalabrado con Alianza Lima”.

En Perú esperan con alfombra roja a Esteban Pavez.

“Es un experimentado centrocampista de largo recorrido por Chile, Brasil, México y Emiratos Árabes Unidos. Apalabrado el 5, tan sólo hace falta saber si la operación entre clubes avanzará a buen puerto”, complementaron.

Por último sentencian que “al Huesi tal vez le motive desplazarse a La Victoria por una razón puntual: la presencia del entrenador Pablo Guede, quien es su valedor principal. Ambos se conocen a la perfección tras un paso inolvidable por Colo Colo, entre 2016 y 2018, y un posterior reencuentro en el Necaxa durante el 2021 y 2022”.

Cabe recordar que Pavez fue campeón de Copa Sudamericana 2018, tras jugar los dos partidos de Athletico Paranaense contra Newell’s Old Boys (180′), por la primera ronda. Días después el volante regresó a Colo Colo.