Copa Davis

Tomás Barrios será la gran sorpresa de Chile en la Copa Davis: “Vengo jugando y con ritmo”

Nicolás Massú prefirió elegir como titular a Tomás Barrios en desmedro de Christian Garin, a pesar de que Gago tiene mejor ranking.

Por Felipe Escobillana

Massú eligió a Barrios como titular en la Davis
Gran sorpresa se dio en el sorteo de Copa Davis luego de que el capitán, Nicolás Massú, decidiera que Tomás Barrios (112°) fuera singlista en desmedro de Christian Garin (92°).

De hecho el chillanejo será quien abra la serie este viernes, cuando a las 18 horas enfrente en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional a Dusan Lajovic (123°).

En el sorteo, Barrios mostró optimismo de cara a la serie que jugará Chile contra los balcánicos. “Tenemos equipo completo. Estoy contento, con muchas ganas, hemos entrenado bien”, manifestó.

Agregó Barrios luego que “tenemos opciones de juego, ahora me tocó a mí que vengo jugando partidos, es fundamental eso a esta altura del año para entrar con ritmo”.

Tomás Barrios será el segundo singlista de Chile

Tabilo será el segundo singlista de Chile

Tras el duelo que juegue Tomás Barrios contra Lajovic, será el duelo de entrar a la cancha del número 1 de Chile, Alejandro Tabilo (73°).

En teoría es el duelo más fácil para el cuadro nacional, ya que jugará ante el juvenil serbio Ognen Milic, de 18 años y 462° en el mundo.

“Hay que entrar a full en todos los partidos, sin importar quién está al frente. Todos entran con todo, debes hacer lo tuyo. Estamos conectados con el capitán”, señaló Jano.

Chile vs. Serbia por Copa Davis: Horario y partidos por los Qualifiers 2026

En el dobles, que se jugará el sábado, la pareja nacional que eligió Massú es de Alejandro Tabilo (310|° en dobles) con Nicolás Jarry (sin ranking de doblista), que jugarán contra Ivan Sabanov (220° en dobles) y Matej Sabanov (221° en dobles)

