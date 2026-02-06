Chile tiene un importante desafío por la Copa Davis, donde se medirá a Serbia. El equipo capitaneado por Nicolás Massú busca quedarse con la victoria en la tradicional competición.

Luego de una larga espera, La Roja del tenis vuelve al terreno de juego. La última vez derrotó a Luxemburgo en septiembre de 2025 y ahora tiene la presión de volver a celebrar para tener la ilusión de meterse entre los mejores países del planeta.

¿Qué pasa si Chile gana contra Serbia?

La ronda que disputa Chile ante Serbia obedece a los Qualifiers, a la cual La Roja del tenis accedió tras derrotar a Luxemburgo el año pasado. Si los nacionales logran vencer a los balcánicos, avanzarán a octavos de final de la Copa Davis, donde enfrentarán a España en condición de local.

Sí, en caso de ganar, Carlos Alcaraz y compañía podrían visitar Chile. Esto sería en el mes de septiembre del 2026. En caso de que el equipo capitaneado por Nicolás Massú derrote a España, clasificará al “final 8” que se disputará en noviembre en Italia, donde se definirá al campeón.

¿Qué pasa si Chile pierde ante Serbia?

En caso de que los nacionales no logren vencer Serbia, La Roja del tenis tendrá que volver a reunirse en septiembre, pero para jugar el “repechaje” de la Copa Davis, tal como lo hizo en 2025 ante Luxemburgo. Ahí estará obligada a ganar para tener la opción de volver a lo más alto de la ensaladera de plata en 2027.

Horario y transmisión de Copa Davis

La serie de Copa Davis entre Chile y Serbia se juega este viernes 6 y sábado 7 de febrero, a partir de las 18:00 horas en ambas jornadas, en el Court Central del Estadio Nacional. Los partidos no irán por TV abierta y solo serán transmitidos por DSports.

Este viernes será Tomás Barrios (112°) quien abrirá ante el N°1 de Serbia, Dusan Lajovic (123°). Alejandro Tabilo (73°) saldrá a la cancha en el segundo turno ante Ognen Milic (462°). El día sábado será el turno del dobles y los restantes dos singles, en caso de ser necesarios.